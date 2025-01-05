الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات

جروس، فيتو
جروس، فيتو

طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إدارة النادي بسرعة صرف مستحقات اللاعبين؛ من أجل التركيز الكامل في المرحلة المقبلة في المباريات المحلية والقارية.

 

كما طالب جروس مسئولي الزمالك بصرف المستحقات وتجديد عقود اللاعبين، وذلك قبل اللجوء لضم صفقات جديدة؛ لأنه يريد فرض الاستقرار والتركيز على المجموعة الحالية.

ويسعى جروس لتمديد عقود لاعبي الزمالك أمثال؛ "عمر جابر ومحمود الونش وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو".

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بالبطولة الكونفيدرالية 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك جروس فريق الزمالك عمر جابر الونش

مواد متعلقة

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب

دوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يفوز على مانييما يونيون بثنائية

بيراميدز يكشف سبب استبعاد الشيبي من مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

عودة رمضان صبحي، قائمة بيراميدز لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

سيراميكا يطيح بـ لافيينا من كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

حارس بيراميدز: مواجهة الترجي بدوري الأبطال صعبة ولا بديل أمامنا إلا الفوز

كأس مصر، سيراميكا يتقدم على لافيينا بهدف في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات

اليوم، أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص بمبلغ 200 مليون جنيه

أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 - 1- 2025

واشنطن تبحث وقف إطلاق النار في غزة وتشكر القاهرة

منوعات

المزيد

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

العثور على شبكة أنفاق تربط قصر الرئاسة بمقر الحرس الجمهوري بدمشق

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية