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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يسقط 61 مسيرة أوكرانية خلال الليل

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 61 طائرة مسيرة".

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط 37 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية أفادت، في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما جويا في شمال مقاطعة روستوف ودمرت طائرتين مسيرتين في منطقتي ميليروفسك وتاراسوفسك.

وكتب القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، على تلغرام اليوم الأحد: "في شمال مقاطعة روستوف، صدت قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو (الأوكراني) وتم تدمير مسيرتين".

وأضاف سليوسار أنه بحسب المعطيات العملياتية لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن التصدي للهجوم الجوي لا يزال قائما.

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