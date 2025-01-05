إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعتين أوكرانيتين

أفادت قناة "TSN" التلفزيونية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي خميلنيتسكي وتشيرنيهيف في أوكرانيا وسط انطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية.

ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لـ وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، “تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيرنيهيف وخميلنيتسكي”.

وذكرت قناة "TSN": "تحذير من انفجارات تدوي في مقاطعة خميلنيتسكي، وأخرى في مقاطعة تشيرنيهيف".

ويوم الجمعة أفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية بدوي صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية في مناطق جيتومير وخميلنيتسكي وفينيتسا في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا بدأت ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الهجمات على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

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