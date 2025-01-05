80% من منازل غزة دمرت بشكل كامل والاحتلال أسقط 70 ألف طن متفجرات

قال الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية: "قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر كان مُحاصرًا من البر والجو والبحر منذ عام 2006، وبالتحديد من فوز حركة حماس في الانتخابات، وبعد ذلك قامت بخطف الجندي الإسرائيلي جلعاط شليط، ومنذ هذه اللحظة تحول قطاع غزة لأكبر سجن مفتوح في العالم.

السبب وراء طوفان الأقصى

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يحسب عدد السعرات اللازمة في قطاع غزة، حتى لا تحدث مجاعة أو موت، مشيرًا إلى أن السابع من أكتوبر جاء ردًا على ممارسة الاحتلال على قطاع غزة، والانتهاكات في المسجد الأقصى.

بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي

وتابع: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي لم يبدأ في السابع من أكتوبر، فعلينا أن نتذكر النكبة الفلسطينية التي حدثت عام 1948 عندما استولى الاحتلال الإسرائيلي على 78% من الأراضي الفلسطينية التاريخية، وهجر أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني خارج فلسطين التاريخية، وأصبح الشعب الفلسطيني من اللاجئين إما في الضفة وغزة، أو الدول العربية المجاورة.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الصالون” الذي يقدمه محمد الغزيري، بقناة “الشمس”، إلي أن هجوم السابع من أكتوبر جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى الوضع الطبيعي في المنطقة، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن شرق أوسط جديد بدون حل القضية الفلسطينية، ويتحدث عن تطبيع عربي إسرائيلي بدون حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف، أن نتائج السابع من أكتوبر كارثية على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، فالحرب مستمرة منذ 15 شهرًا، ولا يوجد حديث جدي لوقف إطلاق النار.

عدد شهداء غزة

ولفت إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز الـ45 ألف شهيد، بالإضافة لـ 108 آلاف من الجرحى والمعاقين، موضحا أن دولة الاحتلال أسقطت 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة و80% من المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة دُمرت بشكل كامل.

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