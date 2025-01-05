فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

حذرت الصين من انتشار وباء جديد لديها يمكن أن يهدد العالم بعد جائحة فيروس كورونا التي ظهرت في 2020 مع بداية العام في ذلك الوقت مشيرة إلى أن الفيروس الجديد تسبب في إصابة آلاف المواطنين لديها بالالتهاب الرئوي وليس له علاج.

فيروس HMPV وباء 2025

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو فيروس HMPV وأهم أعراضه

وفيروس التهاب الرئة البشري (HMPV) هو فيروس يسبب عادة أعراضًا مشابهة لنزلات البرد.

وقد يعاني المصاب به من السعال أو الصفير أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق ومعظم الحالات خفيفة، لكن الأطفال الصغار والبالغين فوق سن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

وكشف الأطباء في الصين أن فيروس التهاب الرئة البشري شائع - يصاب به معظم الناس قبل بلوغهم سن الخامسة.

ما هو الفيروس الرئوي البشري (HMPV)؟



الفيروس الرئوي البشري (HMPV) يسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولكنه قد يسبب أحيانًا التهابات الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي أو نوبات الربو أو تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وتكون عدوى الفيروس الرئوي البشري أكثر شيوعًا في الشتاء.

وباء جديد يهدد البشرية

هل فيروس HMPV البشري مجرد نزلة برد؟



يتسبب فيروس HMPV البشري غالبًا في ظهور أعراض مشابهة لنزلات البرد، ولكن بعض الأشخاص قد يصابون بمرض شديد ومضاعفات أشد

ويمكن لأي إنسان يصاب بالفيروس لأول مرة أن تكون أعراضه شديدة في المرة الأولى التي تصاب فيها بفيروس HMPV، وهذا هو السبب في أن الأطفال الصغار معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة.

وتحقق الإصابة الأولي مناعة وحماية ثم تزداد احتمالية إصابتك بأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد إذا أصبت بعدوى HMPV أخرى، قد يصاب أيضًا البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو ضعف في جهاز المناعة بأعراض شديدة.

ما مدى انتشار فيروس HMPV البشري؟



يقدر الباحثون أن حوالي 10% إلى 12% من أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال ناجمة عن فيروس HMPV ومعظم الحالات خفيفة، ولكن حوالي 5% إلى 16% من الأطفال يصابون بعدوى الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي.

هل فيروس HMPV البشري هو نفس الفيروس المخلوي التنفسي؟

يشبه الفيروس المخلوي التنفسي (RSV). ويمكن أن يسبب أعراضًا مماثلة ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي مرضًا شديدًا عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

أعراض فيروس HMPV

تتضمن أعراض فيروس HMPV

السعال.

الحمى.

سيلان الأنف أو احتقانه.

التهاب الحلق.

أزيز عند التنفس.

ضيق في التنفس.

طفح جلدي.





كيف ينتقل الفيروس الرئوي البشري؟



ينتشر الفيروس الرئوي البشري من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب به أو من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس وعلى سبيل المثال:

١- السعال والعطس.

٢-المصافحة أو العناق أو التقبيل.

٣-لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب.



ما هي عوامل الخطر للإصابة بالفيروس الرئوي البشري؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس الرئوي البشري، ولكن هذه الفئات معرضة لخطر الإصابة بمرض شديد إذا كنت:

١- الأطفال أصغر من 5 سنوات خاصة الأطفال الرضع أو أكبر من 65 عامًا.



٢-أصحاب ضعف في جهاز المناعة بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان أو اضطرابات المناعة الذاتية، أو بسبب الأدوية التي تضعف جهاز المناعة أو مرضى الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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