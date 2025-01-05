قتل 5 سيدات، إسدال الستار على قضية سفاح الغربية

تسدل محكمة محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت اليوم الأحد الستار على محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات للنطق بالحكم.

وكانت محكمة المحلة قد انعقدت واستدعت هيئة المحكمة سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصى عقوبة على المتهم.

مارس الرذيلة مع ضحاياه

وقال المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، سفاح الغربية إنه مارس الرذيلة مع ضحاياه قبل أن يقوم بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، معللًا ذلك بعلاقة غير شرعية قديمة بين والدته وعمه، ما جعله "معقدًا من النساء".

أنا شيطان وأستحق الإعدام

وقال "عبد ربه. م" أو "سفاح الغربية" خلال مثوله أمام هيئة المحكمة: "أنا شيطان وأستحق الإعدام، واعترفت بكل التهم التي ارتكبتها"، موضحًا أن أول جريمة له كانت بعمر 9 سنوات حيث قام بقتل طفلة عمرها سنة، وقامت والدته بضربه حينها، قائلا: "بالرغم من أن أسرتي ناس محترمين فأنا أصبحت عارًا عليهم".

كما أوضح أمام المحكمة أنه قتل عددًا من السيدات، وكانت بدايته بقتل زوجته، ثم قام بقتل سيدة أخرى بعد 3 سنوات، ثم قتل سيدة ثالثة، وأصبح الأمر معلقا معه بلذة الانتقام، مضيفًا: "وحاولت محاربة شيء داخلي ولم أتمكن من ذلك"، موضحا أنه كان يقتل عددا من فتيات الليل، وهذا بسبب شيء لا يعرفه.

أتمنى الإعدام وأن أريح المجتمع من شري

وتابع السفاح: "أتمنى الإعدام وأن أريح المجتمع من شري"، مطالبًا هيئة المحكمة بإعلان الحكم قائلا: "أنا راض بالحكم لأنني أخطأت كثيرًا، وأعلم أنه القصاص العادل من الله".

وتعود وقائع اكتشاف القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط الجاني عقب العثور على أشلاء الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلائها في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بقتل 4 سيدات والتخلص من جثثهن، ولم يتم العثور سوى على رفات جثة واحدة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التي نظرت اليوم ثاني جلسات محاكمته.

وقال المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، إنه مارس الرذيلة مع ضحاياه قبل أن يقوم بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، معللا ذلك بعلاقة غير شرعية قديمة بين والدته وعمه، ما جعله "معقدًا من النساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.