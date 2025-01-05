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ثقافة وفنون

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة

الفنان محمد سعد،
الفنان محمد سعد، فيتو

محمد سعد، قال الفنان محمد سعد: أتمنى أن يكون فيلم "الدشاش" خطوة في الطريق الصحيح في انتقاء الأعمال وجودتها وتلبية طلبات الجمهور.

 

توقع محمد سعد لفيلم الدشاش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": لم أتوقع نجاح فيلم "الدشاش" وتربعه على شباك تذاكر السينما في مصر.

 

رؤية محمد سعد 

وتابع: "من أيام فيلم اللمبي وأنا مش بتوقع أي حاجة، ببص على السلمة اللي واقف عليها وبعطيها حقها أوي في الشغل وزي ما توديني وتطلعني للسلمة التاسعة أو العاشرة أنا راضي بالشغل اللى عملته ولكل مجتهد نصيب".

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وأكمل: "الدشاش مش عمل واصل للكمال ولكنه خطوة وبخبط على الباب وبقول للناس هو ده اللون لو عايزين موجود، الفترة اللي فاتت كل اللي جاي عايز يشتغل كوميدي وأنا خلاص شافتها وجت الفرصة إني أغير وأروح لمنطقة تانية".
 

اختيار محمد سعد لأفلامه


وأكد محمد سعد: تم عرض أعمال كثيرة عليّ من 2019 ولم أجد ما يحقق رغبتي إلا في فيلم الدشاش.
 

نجاح محمد سعد 

من جديد، عاد النجم الكبير محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.


واستطاع محمد سعد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، أن يخطف الأنظار منذ طرح البرومو والأغنية الترويجية للعمل وصولا لتصدره شباك التذاكر بمختلف سينمات مصر في أول أيام عرضه، وأزاح أفلام الأعلى إيرادًا مثل؛ الحريفة، و"الهوى سلطان" و"الهنا اللي أنا فيه"، متصدرا البوكس أوفيس بـ2.600 مليون جنيه خلال ساعات فقط.

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