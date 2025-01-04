الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 665 حكما قضائيا وضبط 3 تجار مخدرات

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط سلاح ناري "غير مرخص" (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 665 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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