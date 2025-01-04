السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على مطرب شعبى دهس طفلا فى إمبابة

ضبط متهم
ضبط متهم

القت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مطرب شعبى شهير فى واقعة دهس صغير فى منطقة إمبابة.

القبض على مطرب شعبى 

 

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وزير الداخلية لـ البابا تواضروس: التاريخ سجل العديد من المواقف الوطنية للكنيسة

وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه صغيرا بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر  اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعاطي المخدرات القبض على مطرب شعبى الطب الشرعي حادث مروري منطقة إمبابة

مواد متعلقة

وزير الداخلية لـ البابا تواضروس: التاريخ سجل العديد من المواقف الوطنية للكنيسة

وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

المحكمة التأديبية تنظر محاكمة طبيبة كفر الدوار، غدا

رادارات المرور ترصد 966 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

ضبط 20703 قضية تسول واستغلال الأطفال بالمحافظات

الداخلية العرب: مخاطر التطرف والإرهاب وانعكاساتهما لا يمكن مواجهتها بجهد فردي..كومان: التطرف لا يقتصر على دولة معينة.. وتحولت لظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والأديان والثقافات

الأمن الاقتصادي يضبط 10 آلاف و782 قضية خلال 24 ساعة

تحرير 936 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة متهالكة
ads

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول

أبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند"

كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير

منوعات

المزيد

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية