أخبار الحوادث اليوم، مد مبادرة "كلنا واحد" شهرا، تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية، تغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %.



أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2025؛ لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات؛ وذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها في تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية.

نجح رجال المباحث القاهرة، فى ضبط 13 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها السيارات والمساكن بمحافظة القاهرة .

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخرًا تشكيلا عصابيا للإتجار بالأعضاء البشرية.

قضت محكمة جنح عابدين، بتغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه، وتعويض مدنى مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف "أ. ر" عضو نقابة المهن الموسيقية.

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 28 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كيف تعد وزارة الداخلية ضابطا عصريا.. المواد والتدريبات ومدة الدراسة..



انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.

كشفت اليوم أجهزة الأمن بالغربية غموض العثور على جثة شخص مفصولة الرأس داخل منزله بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، حيث عثر أهالي القرية على جثته مفصول الرأس.

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