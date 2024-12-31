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حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة (صور)

الداخلية.. إستعدادات
الداخلية.. إستعدادات أمينة مكثفة لتأمين إحتفالات المواطنين

أعلنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2025؛ لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات؛ وذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها في تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية.

كما تم تكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام، فضلًا عن تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.

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كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق انتشار مكثف وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الاحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.
 

وحرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية؛ لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والاهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة في عمليات التأمين، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة 

 

جاء ذلك في ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.

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