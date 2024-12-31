الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.



حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى).

وبمواجهته اعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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