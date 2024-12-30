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ثقافة وفنون

مصطفى كامل في وداع أحمد عدوية إلى مثواه الأخير

جنازة أحمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

 حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على وداع نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية لمثواه الأخير. وكشفت الأسرة عن تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي، ودفن الجثمان في مقابر السيدة عائشة.

 

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أحمد عدوية

المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والآسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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أحمد عدوية

 أحمد عدوية

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. 

عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

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نقابة المهن الموسيقية تنعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية
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