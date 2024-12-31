تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستينج" بدون ترخيص بالدقى، لـ استقطاب الفتيات وتصوير فيديوهات.

ضبط مكتب "كاستينج" بدون ترخيص فى الدقى لـ استقطاب الفتيات وتصوير فيديوهات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحوى كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأجناس والأعمار) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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