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أمن الغربية يكشف غموض العثور على جثة مواطن مفصولة الرأس بمنزله

جثة
جثة

كشفت اليوم أجهزة الأمن بالغربية غموض العثور على جثة شخص مفصولة الرأس داخل منزله بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، حيث عثر أهالي القرية على جثته مفصول الرأس.

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مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، بلاغًا من أهالي القرية يفيد بالعثور على جثة المواطن عادل أبو صقر داخل منزله. 

وعلى الفور، انتقلت قوات شرطة مركز السنطة وقوات مباحث مديرية أمن الغربية بقيادة العميد محمد عاصم لموقع الحادث.

 

وأسفرت المعاينة الأولية عن اكتشاف جثة القتيل في حالة بشعة، حيث كانت مفصولة الرأس، ما أثار حالة من الذهول بين الأهالي.

وشرعت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية في فتح تحقيق موسع للبحث في ملابسات الحادث وسبب وقوعه، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أن وراء الجريمة علاقة غير شرعية وجار استجواب المتهمين.

وقد انتقلت النيابة العامة لموقع الحادث، وأمرت بتشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي، كما طلبت تحريات المباحث لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على دوافع الجريمة.

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

 

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.
 

وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة. 

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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