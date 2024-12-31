كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخرًا تشكيلا عصابيا للإتجار بالأعضاء البشرية.



الأمن يكشف حقيقة ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخرًا تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.



وبالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لـ 10 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال استقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية.

أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.