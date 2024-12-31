الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية فى أسوان تنفذ 667 حكما قضائيا وضبط 4 من حائزى المواد المخدرة

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3  قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط سلاح نارى "غير مرخص" (بندقية آلية – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 667 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين المواد المخدرة قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مديرية أمن أسوان

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