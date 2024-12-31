الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية لـ 28 يناير

مرتضي منصور
مرتضي منصور

 قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 28 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

 

حيثيات الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمد عثمان 

 وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

 

وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وجاء في حيثيات الحكم أن  مرتضى منصور سب المجني عليه محمد  عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقًا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

 

كما جاء ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى منصور " لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتابع أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك محكمة الجنح الاقتصادية مرتضى منصور

مواد متعلقة

جلسة عاصفة في قضية استئناف عمر زهران على حكم حبسه عامين، مرتضي منصور يدفع بكيدية البلاغ وبطلان الإجراءات، ويطالب بإخلاء سبيل موكله، والمحكمة تؤجل القضية لجلسة 8 يناير

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

ads

الأكثر قراءة

استقبال 638,850 ألف زائر، حصاد السياحة في المنيا خلال 2024

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات

منوعات

المزيد

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البلدي تتراجع جنيهين، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

كم سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

كاتب من زمن الفن الجميل.. محطات في مشوار بشير الديك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية