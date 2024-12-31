الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 14 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين الادارة العامة لشرطة التموين والتجا البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز

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