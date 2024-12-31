مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

لقى مواطن مصرعه في ظروف غامضة داخل منزله بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، حيث عثر أهالي القرية على جثته مفصول الرأس.

العثور على جثة مواطن داخل منزله

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من أهالي القرية يفيد بالعثور على جثة المواطن عادل صقر داخل منزله.

العثور على جثة المواطن عادل صقر داخل منزله

وعلى الفور، انتقلت قوات شرطة مركز السنطة وقوات مباحث مديرية أمن الغربية لموقع الحادث.

اكتشاف جثة القتيل في حالة بشعة

وأسفرت المعاينة الأولية عن اكتشاف جثة القتيل في حالة بشعة، حيث كانت مفصولة الرأس، مما أثار حالة من الذهول بين الأهالي.

فتح تحقيق موسع

وتم تحرير المحضر اللازم وفتح تحقيق موسع للبحث في ملابسات الحادث وسبب وقوعه، بالإضافة إلى تحديد هوية المتهمين.

تشريح الجثة

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث، وأمرت بتشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي، كما طلبت تحريات المباحث لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على دوافع الجريمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.



وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة.

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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