الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

سقوط 13 لصا لإرتكاب
سقوط 13 لصا لإرتكاب جرائم سرقات

نجح رجال المباحث القاهرة، فى ضبط 13 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها السيارات والمساكن بمحافظة القاهرة .

 

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد  بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من  ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

 

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.

كما ضبط (عاطلَين وربة منزل) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الزيتون تحوى (مبالغ مالية ومتعلقات شخصية).

 

 جرائم سرقات متنوعة من بينها السيارات والمساكن بالقاهرة 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بشراء مواد مخدرة بقصد الإتجار بالمبلغ المالى "متحصلات الواقعة" والتخلص من باقى المسروقات.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الدرجات النارية المستولى عليها.
 

كما ضبط (حارس مسكن وخادمة) لارتكابهما واقعة سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن محل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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