استقبال الطلاب الجدد بكلية الشرطة.. كيف تعد وزارة الداخلية ضابطا عصريا.. المواد والتدريبات ومدة الدراسة.. وتوفير كافة المقومات البشرية واللوجيستية اللازمة لإنفاذ العملية التعليمية

مع إعلان نتيجة المقبولين فى كلية الشرطة لعام الدراسى 2025، فصل جديد من الحياة ينتظر نحو 2950 طالبا من المقبولين فى كلية الشرطة.

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.

استقبال الطلاب الجدد فى كلية الشرطة 2025



وكان فى استقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، إذ استعدت الكلية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفى ساحات إنتظار الطلبة، كما عزفت موسيقات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية إحتفاءً بالطلبة الجدد.

أسر المقبولين فى كلية الشرطة 2025

وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

كيف تعد وزارة الداخلية ضابط شرطة عصرى.. المواد والتدريبات ومدة الدراسة فى كلية الشرطة..

وتعمل وزارة الداخلية الممثلة فى أكاديمية الشرطة على إعداد المقبولين فى صورة ضابط شرطة عصرى يتملك من الأدوات العلمية والعملية تمكنه من أداء المهام الموكلة اليه بعد التخرج من أكاديمية الشرطة.

وتعد “ فيتو” تقرير مفصل عن كيف تعد وزارة الداخلية ضابط شرطة عصرى من خلال المؤسسات التعليمية والأمنية داخل أكاديمية الشرطة التى تعد واحة من أقدم الأكاديمية فى العالم والأولى فى منطقة الشرق الأوسط ومقصد الباحثين عن العلم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

كلية الشرطة



ويعهد إلى كلية الشرطة مهمة إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، حيث مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والثقافات التي تمكنه من إكساب الطالب بكفاءة واقتدار حمل رسالة الأمن.

ويتلقى الطلبة خلال دراستهم بالكلية مجموعة من البرامج التي تؤهلهم للانخراط اط في العمل الشرطي من اهمها ما يلي:

أولا: برنامج دراسي ويشمل المواد القانونية التي تدرس ببكليات الحقوق بالجامعات المصرية بما يؤهلهم للحصول على درجة الليسانس في الحقوق.

ثانيا:مواد شرطية نظرية للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات العمل الشرطى طى المختلفة ومواد عملية لصقل مهاراتهم في فنيات العمل مثل: كيفية استخلاص الأدلة من مسرح الجريمة، والحفاظ على الأقسام والمراكز - أعمال القبض شرطية و التفتيش - أعمال الحماية من العبث - أعمال المدنية - أعمال فض الشغب ….وغيرها من المواد الدراسية ).

ثالثا: برنامج ثقافي، يتضمن عقد لقاءات توعية بالأحداث الجارية والمخطط التي تستهدف أمن البلاد

رابعا: برنامج تدريبي، ويشمل جوانب الإعداد البدني واتقان المهارات المعاصرة.

خامسا: تصميم وتخطيط التهيئة الطالب تؤهله للتعامل مع التحديات المخرجات ومتابعة العملى مع وضع الآليات بتنفيذها، وتقييم المخرجات ومتابعة من مدى تحقيقها للمستهدفات التدريبية وفقا للمعايير الدولية (10015150).

أكاديمية الشرطة

وتعد أكاديمية الشرطة منظومة متكاملة ومتطورة للعملية التعليمية والتدريبية والبحثية للارتقاء بمستوى الأداء ولتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وطرح آليات عمل قادرة على الكشف عن قدرات وطاقات العنصر البشرى والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة مجالات العمل الأمنى المختلفة.

كما تهتم الكلية بالتدريب التقنى ( التكنولوجي ) لطلبتها، وذلك من. خلال ما يلي جهد وأكبر فائدة:

إنشاء فصول للتعليم الإلكتروني حيث تستخدم فيها تقنيات ات تكنولوجيا

المعلومات بجميع أنواعها بهدف توصيل المعلومة للطالب بأقصر صر وقت وأقل

تدريس مادة تطبيقية عن أمن المعلومات والحاسب الآلي والإنترنت

وكيفية التعامل مع ما يفرزه التقدم التكنولوجي من مخاطر وتهديدات على حياة الإنسان.

قبول طلاب كليات الحقوق والتربية والدراسة لمدة عامين

واستحدثت كلية الشرطة قبول الطلاب خريجي كليات الحقوق (ذكور - إناث) وخريجي كليات التربية الرياضية (إناث) حيث يدرسون المواد الشرطية على مدار عامين دراس راسيين كاملين، فضلًا عن دراسات عليا للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الضباط المتخصصين من خريجي وخريجات الكليات المختلفة وفق التخصصات التي تحتاجها وزارة الداخلية.

ويدرسون المواد الشرطية والقوانين تين المتصلة بعملهم لمدة عام دراسي واحد، ويحصلون هم وخريجو كليات الحقوق على دبلوم علوم الشرطة.

تطبيق نظام التخصص الوظيفى لطلاب كلية الشرطة

كما تجدر الإشارة إلى أن كلية الشرطة طبقت نظام التخصص الوظيفي توزيع الطلبة على تخصصات الأمن العام - الأمن المركزي - المرور- الحماية المدنية في العمل الأمني وفق معايير موضوعية يتم من خلالها.

وإدراكا لدور مصر المحوري في محيطها الإفريقي، سمحت أيضا لدراسيين للدول الناطقة باللغتين الإنجليزية ن الإنجليزية والفرنسية الدول الإفريقية للدراسة بالكلية في منحة دراسية كلية الشرطة



الرؤية كلية الشرطة مؤسسة تعليمية التدريبية بحثية أمنية ورائدة عربيًا واقليميًا ودوليًا.



وتعد الرسالة أكاديمية الشرطة، بان تلتزم بإعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري قادر على تحقيق أمن الوطن والمواطن وإجراء البحوث الأمنية التي تخدم المجتمع والبيئة. الموقع والملامح الأساسية للبناء: تقع أكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري التجمع الأول، وتبلغ مساحة الأرض (۷۰۰) فدان تقريبا.



وتتوافر بمقر أكاديمية الشرطة كافة المقومات البشرية واللوجيستية اللازمة الإنفاذ العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، فضلا عن الاشتراطات الصحية المناسبة واللازمة للطلبة والضباط الدارسين والمتدربين بها..



رئاسة الأكاديمية: تتولى مسئولية وضع السياسة العامة للأكاديمية، والتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، وتحقيق التكامل بين الكيانات التنظيمية التابعة لها، وتوثيق العلاقة وسبل التعاون بينها وبين مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالدور المنوط بها، من خلال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، تحقيقًا لمسايرة متطلبات الواقع. وفقا لما تحفل به الساحة الشرطية من متغيرات وأحداث أمنية. التنبؤ العلمي بالتحديات المستقبلية.

كلية الدراسات العليا:

تعتبر أول كلية في المنطقة العربية والشرق الأوسط متخصصة في الدراسات العليا لعلوم الشرطة ، وقد حصلت على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة المجلس الوزراء، وتمنح الكلية الدرجات العلم العلمية الدبلومات - الماجستير - الدكتوراه) وجميعها معادل وتشمل الدرجات العلمية ما يلي: من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

أولًا - الدبلومات الدراسية

إدارة الشرطة - العلوم الجنائية - الأمن العام - إدارة الأزمات والكوارث

- تنمية الموارد البشرية بالشرطة

مكافحة الجرائم المعلوماتية - مكافحة التطرف والإرهاب الإعلام الأمني - حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي - حفظ السلم وتسوية المنازعات الدولية).

ثانيًا - درجة الماجستير:

لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الكلية، أو أحد هذه الدبلومات ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقًا للنظم والأوضاع الـ التي تحددها اللائحة الداخلية.

وتأتي المجلة العلمية المحكمة للمركز التي تذخر بالعديد من الأبحاث العلمية والقانونية الرصينة لتمثل رائدة لطلبة الذي يستهدف الارتقاء بمعدلات الأداء لبلوغ أعلى مدارج الجودة والإتقان كما يقوم المركز سنويًا بتنظيم جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي والقانونية الصادرة عن كيانات أكاديمية الشرطة وأجهزة الوزارة المختلفة..للكتاب الإلقاء الضوء على أبرز الإصدارات الأمنية.

مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية

وفي إطار مواكبة المتغيرات الأمنية المعاصرة، وانطلاقًا نحو التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تم استحداث مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية عام ٢٠٢١م ليتبع مركز بحوث الشرطة، حيث يضطلع بمتابعة ورصد وتحليل الظواهر الإنسان مية المستحدثة باستخدام أحدث التطبيقات الإلكترونية المنظومة القيادة والسيطرة - الخرائط الجغرافية - شكاوى حقوق والخالية الي التصوير الفضائي) والتي تسهم في بناء قاعدة من البيانات بما يخدم عملية اتخاذ القرار الأمني.

كما يضم المركز محطة المكان من خلالها متابعة (8) قنوات إخبارية محلية القليمية دولية، في آن واحد لرصد وتحليل ما بيت من أخبار تتعلق بالشأن الأمني والقضايا القومية ذات الصلة، ليضاهي بذلك المراكز البحثية المناظرة إقليميا ودوليا.

مركز بحوث الشرطة

بعد مركز بحوث الشرطة الذراع العلمي لوزارة الداخلية حيث أنشئ عام ۱۹۸۱م. وينهض بدوره من خلال التفاعل مع الواقع العملي وتحليل الأحداث ورصد المستجدات التي تموج بها الساحة الأمنية، وذلك بإعداد البحوث والدراسات التي تتصدى لمشكلات العمل الأمني بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لها.

وتعزيزا لأوجه التعاون الأمني الدولي يختص المركز بتدريب الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية ودول الكومنولث، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والإدارة المركزية لشرطة الحدود والهجرة الإيطالية.

واستكمالا لدوره التثقيفي: ينظم المركز المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التدريبية بمشاركة الخبراء وأجهزة الدولة المعنية والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف رفع الوعى الأمنى لدى المواطنين فضلًا عن مناقشة القضايا الأمنية المعاصرة بهدف تحديد الآليات المثلى لمواجهتها.

كما يضطلع المركز أيضا بترجمة العديد من التقارير والوثائق الرسمية ذات الصلة بالعمل الأمني، وعقد دورات تدريبية متخصصة باللغتين الفرنسية والإنجليزية في فنيات الترجمة بهدف تنمية مهارات الضباط في مجال الترجمة.



كلاب الأمن الإدارة العامة لتدريب كلاب والدراسة:

خطط وبرامج هي الرائدة في مجال تدريب وتشغيل كلاب الأمن والحراسة، حيث تقوم بإعداد الخاصة بالكوادر البشرية، وكذلك على الأعمال الأمنية بمكافحة المخدرات - الحراسة - والتدريب الكلاب بكافة تخصصاتها - مفرقعات إنقاذ، وتعظيم وتعميم الاستفادة منها في كافة مجالات تحقيقا لرسالة الأمن ووالعمل الأمني وخدمة المجتمع.

وتقوم الإدارة بدور حيوي وذلك بتأمين المنشأت الحيوية والسياحية والمؤتمرات على مستوى الجمهورية والكشف عن المفرقعات جمهورية.

كما تشارك الإدارة فى قضايا المخدرات تنسيقًا عامة لمكافحة المخدرات، فضلًا عن استقبال زيارات بعض الجهات (جامعات / مدارس / مراكز علمية وبحثية للتعريف بدورها في خدمة مة المجتمع.



كلية التدريب والتنمية

تنهض بإعداد وتخطيط وتنفيذ ومتابعة النشاط التدريبي لضباط الشرطة وفقا لأحدث النظم التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية حلية والإقليمية والدولية من خلال إشرافها على المعاهد الـ التدريبية التي تتولى تأهيل وتدريب الضباط في كافة التخصصات، ويتبع الكلية إداريًا وفنيا معهد القادة لضباط الشرطة ومعهد تدريب ضباط الشرطة، فضلًا عن المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام الذي يعمل على توحيد المفاهيم التدريبية بين كافة الكوادر الوطنية والأجنبية المشاركة في مهام حفظ السلام، وفقًا للمعايير الدولية والمحتوى التدريبي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، كما تشرف الكلية فنيًا على (۲۳) معهدًا وإدارة تدريب مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.