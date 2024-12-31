تغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه في سب عضو نقابة

قضت محكمة جنح عابدين، بتغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه، وتعويض مدنى مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف "أ. ر" عضو نقابة المهن الموسيقية.



تعود أحداث الواقعة عندما تقدم المجنى عليه ببلاغ لقسم شرطة عابدين، يتهم فيه المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبه وقذفه فى مؤتمر صحفى عقده المطرب داخل النقابة، أتهم فيه عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية بالفساد وألفاظ يعاقب عليها القانون، تم إحالة الدعوى للمحكمة التى أصدرت قرارها السابق.

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