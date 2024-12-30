أخبار الحوادث اليوم: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة.. ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من المرضى

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية )، وبحوزتها ( 750 ألف جنيه) مخبأة داخل إحدى الحقائب؛ حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون.

قررت وزارة الداخلیة، تشغیل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاھرة والجیزة.

تقدم دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة بالاستئناف على الحكم الصادر في حق موكلته.

استمعت نيابة حلوان لأقوال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى “ سيد”، وهو الناجي الوحيد من حادث مصرع أسرة كاملة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمنطقة عرب غنيم في حلوان، جنوب القاهرة.

التقى المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك ظهر اليوم الاثنين، بمقر المجلس القومي للمرأة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع.

أقدمت طبيبة صيدلانية على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق السابع بمنطقة المعادى في محافظة القاهرة.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم.

كشفت تحقيقات نيابة حدائق أكتوبر حول العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما أنه لا توجد إصابات ظاهرية في الجثمانين.



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