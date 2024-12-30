الإثنين 30 ديسمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة.. ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من المرضى

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

 

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.

ضبط المتهم بتمزيق جسد زوجته في حدائق القبة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود  سيدة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة، وتم ضبط مرتكب  الواقعة.

ضبط 750 ألف جنيه مخبأة داخل حقائب سيدة بمطار القاهرة

 تمكن  قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية )، وبحوزتها (  750 ألف جنيه) مخبأة داخل إحدى الحقائب؛ حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون.

الداخلية: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة بالقاهرة والجيزة

 قررت وزارة الداخلیة، تشغیل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاھرة والجیزة. 

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم حبسها

تقدم دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة بالاستئناف على الحكم الصادر في حق موكلته.

الناجي الوحيد من مصرع أسرة كاملة داخل شقتهم في حلوان يكشف كواليس الواقعة

استمعت نيابة حلوان لأقوال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى “ سيد”، وهو  الناجي الوحيد من حادث مصرع أسرة كاملة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمنطقة عرب غنيم في حلوان، جنوب القاهرة. 

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة

 التقى المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية،  المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك ظهر اليوم الاثنين، بمقر المجلس القومي للمرأة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع.

صيدلانية تنهي حياتها قفزا من الطابق السابع في المعادى

أقدمت طبيبة صيدلانية على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق السابع بمنطقة المعادى في محافظة القاهرة.

ضبط طبيب بيطري زعم إنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات لهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم.

"ماتا جالسين على الإنتريه"، التحقيقات تكشف سبب وفاة عروسين في أكتوبر

كشفت تحقيقات نيابة حدائق أكتوبر حول العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما أنه لا توجد إصابات ظاهرية في الجثمانين.
 

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اخبار الحوادث اليوم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محافظة الدقهلية مطار القاهرة مضيفة طيران وزارة الداخلية

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