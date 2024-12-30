العثور على جثة شخص مجهول الهوية في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص مجهول الهوية تحولت إلى أشلاء بمحطة الإشراف الغربية بمحافظة قنا وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعى.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده العثور على جثة شخص مجهول الهوية وتحول جثته إلى أشلاء بمحطة الإشراف الغربية بقنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعى.

تحرر محصر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الحادث وكشف ملابسات الواقعة.

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