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حوادث

الداخلية: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة بالقاهرة والجيزة

تشغیل وحدات جوازات
تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنیة ومرور متنقلة

 قررت وزارة الداخلیة، تشغیل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاھرة والجیزة. 

 جاء ذلك فى إطار إستراتیجیة وزارة الداخلیة الھادفة بأحد محاورھا إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطویر الخدمات الجماھیریة المقدمة للمواطنین، وزیادة انتشارھا بأرجاء الجمھوریة، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنھا حصولھم على الخدمات فى سھولة ویسر؛ تقرر تشغیل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بنطاق محافظتى القاھرة والجیزة لتقدیم الخدمات لطلاب الجامعات بنطاق جامعات (القاھرة یوم الإثنین 30 /12 – عین شمس الأحد 5 /1– 6 أكتوبر الإثنین 6 /1 – بدر الأربعاء 8 /1). 
 

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 ويأتى ذلك استمرارًا لجھود وزارة الداخلیة نحو التطویر والتحدیث المتواصل والإرتقاء بمستوى  الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماھیریة لضمان تقدیم الخدمات فى سھولة ویسر.

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طلاب الجامعات بالقاهرة والجيزة إدارة الجوازات احوال مدنية

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