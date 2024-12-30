الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 750 ألف جنيه مخبأة داخل حقائب سيدة بمطار القاهرة

ضبط سيدة حاولت تهريب
ضبط سيدة حاولت تهريب 750 ألف جنيه

 تمكن  قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية )، وبحوزتها (  750 ألف جنيه) مخبأة داخل إحدى الحقائب؛ حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون.

 وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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أجهزة وزارة الداخلية الرحلات الجوية جهود أجهزة وزارة الداخلية محافظة الدقهلية قطاع أمن المنافذ

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