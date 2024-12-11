تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بـمطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات السفر 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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