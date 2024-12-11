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حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بمطار القاهرة

حبس سيدة
حبس سيدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بـمطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات السفر 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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محكمة جنح النزهة مطار القاهرة قطاع أمن المنافذ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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