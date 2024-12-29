وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال وزير الداخلية:" يطل علينا هذا العام وتتواصل مسيرة العمل الوطنى نحو تحقيق غدٍ مشرق بالآمال.. لترسيخ دعائم الإستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة.. وواجه التحديات بإيمان وبإرادة وطنية مُستبشرًا بما تحقق من مشروعات.. ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر دائمًا واحة للأمن والأمان..حفظكم الله سيادة الرئيس قائدًا أبيًّا.. وحفظ مصر من كل سوء، ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا نمضى بعزيمة ثابتة وبصمود لا يلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من قادة الدولة والقوات المسلحة.

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