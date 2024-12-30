الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الناجي الوحيد من مصرع أسرة كاملة داخل شقتهم في حلوان يكشف كواليس الواقعة

مصرع أسرة كاملة داخل
مصرع أسرة كاملة داخل شقتهم في حلوان

استمعت نيابة حلوان لأقوال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى “ سيد”، وهو  الناجي الوحيد من حادث مصرع أسرة كاملة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمنطقة عرب غنيم في حلوان، جنوب القاهرة. 

درس أنقذ حياتي

وأوضح “ سيد” أنه خرج من المنزل قبل الحادث بساعة، قائلًا: “ كنت رايح درس أنا وصحابي في سنتر تعليمي بالمنطقة” وعندما عا علم بما حدث، وتعرض لصدمة شديدة بعدما فقد أمه وجده وجدته في حادث تسرب غاز. 

وأمرت نيابة حلوان، بعرض 3 جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز داخل شقتهم، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والأداة المستخدمة في إحداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوفاة عدد من الأشخاص داخل شقة سكنية فى حلوان

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز في الشقة وتمت تحديد مصدر الغاز، وإغلاقه، وتم نقل أب وأم ونجلتهم متوفين إلى المستشفى.

فيما يقوم رجال المباحث، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة  وبين وجود شبهة جنائية أو عدم وجود شبهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيقات وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي حلوان جنوب القاهرة شقة سكنية فى حلوان منطقة حلوان

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثث أسرة كاملة لقوا مصرعهم داخل شقتهم بمنطقة حلوان

دفن جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بالخليفة

تفاصيل مقتل شاب بالسلام.. المجني عليه تصدى للمتهم لمنعه من تعاطي المخدرات في مدخل منزله.. والجيران: الضحية واجه تهديدات سابقة من الجاني (فيديو وصور)

الانتقام من أجل الكرامة.. شاب يقتل زوج عمته بسبب معايرته له بهروب شقيقته.. أهل الضحية: مش عارفين قتله ليه

التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة في حلوان

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم عائم بالمنيل (صور)

والد طالب في جامعة حلوان تعرض للطعن يكشف تفاصيل مأساوية
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بالأسماء، وزارة النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات بأسيوط لإنشاء مشروع محور منفلوط

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية