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حوادث

ضبط المتهم بتمزيق جسد زوجته في حدائق القبة

حبس
حبس

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود  سيدة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة، وتم ضبط مرتكب  الواقعة.

 

القبض على المتهم بطعن زوجته في حدائق القبة 

 تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول منشور عبر إحدى الصفحات  على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة.

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وبالفحص تبین تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمدیریة أمن القاھرة بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلھا للمستشفى بسبب خلافات زوجية بینھما تعدى خلالھا علیھا بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتھا. 
 

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتھم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجھته أقر  بإرتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التواصل الاجتماعي النيابة العامة قسم شرطة الحدائق وزارة الداخلية

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