وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة



وتابع وزير الداخلية خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

ووجه وزير الداخلية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة .

وشدد وزير الداخلية، على مواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

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