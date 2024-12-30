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حوادث

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم حبسها

مضيفة طيران قاتلة
مضيفة طيران قاتلة ابنتها تستأنف على حكم حبسها

تقدم دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة بالاستئناف على الحكم الصادر في حق موكلته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بالسجن 15 سنة على مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها.

 مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم حبسها 

 

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وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها  لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم. 

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مضيفة طيران قاتلة ابنتها قضية قاتلت ابنتها فى التجمع محكمة جنايات القاهرة

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