عاطل ينتقم من زوجته بـ علقة ساخنة ويحرق جسدها لشكه فى سلوكها

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل تعدى على زوجته وأحرق جسدها لشكه فى سلوكها بمنطقة المرج.

عاطل ينتقم من زوجته بـ علقة ساخنة

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة اخطارًا من المستشفى العام باستقبال سيدة مصابة بحروق وكدمات في مختلف الجسد بادعاء اعتداء من زوجها.

وبالانتقال والفحص وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، لشكه في سلوكها، فقام بالتشاجر معها وألقى عليها مياه ساخنة مما نتج عنه إصابتها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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