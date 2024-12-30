صيدلانية تنهي حياتها قفزا من الطابق السابع في المعادى

أقدمت طبيبة صيدلانية على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق السابع بمنطقة المعادى في محافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى برج سكنى بشارع مصر حلوان الزراعى بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبإجراء التحريات تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عاما، وبمناقشة أسرتها قررت أن المتوفاة تعانى من حالة نفسية سيئة منذ فترة.

وأضاف أهل المتوفاة أنه سبق لها منذ أسبوع محاولة التخلص من نفسها لكنها فشلت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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