"ماتا جالسين على الإنتريه"، التحقيقات تكشف سبب وفاة عروسين في أكتوبر

كشفت تحقيقات نيابة حدائق أكتوبر حول العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما أنه لا توجد إصابات ظاهرية في الجثمانين.

وأكدت التحقيقات أن تسرب غاز وراء وفاتهما.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتريه وفي حالة تيبس كاملة

تم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.