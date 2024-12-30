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حوادث

"ماتا جالسين على الإنتريه"، التحقيقات تكشف سبب وفاة عروسين في أكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة حدائق أكتوبر حول العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما أنه لا توجد إصابات ظاهرية في الجثمانين.
وأكدت التحقيقات أن تسرب غاز وراء وفاتهما.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.


وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان علي الانتريه وفي حالة تيبس كاملة 
تم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

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نيابة حدائق أكتوبر قسم شرطة حدائق اكتوبر مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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