الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

وزير الداخلية يوجه بالتصدى للشائعات والأخبار المضللة

اجتماع وزير الداخلية
اجتماع وزير الداخلية

وجه وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق، بأهمية مواصلة الرصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة ؛ بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن.

الداخلية ترصد الشائعات والأخبار المضللة

جاء ذلك  خلال وقائع اجتماع  اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية  مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية  (الفيديو كونفرانس) لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

 

اجتماع وزير الداخلية 
اجتماع وزير الداخلية 


فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا  إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.

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