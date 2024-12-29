الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور)

غزل المحلة, فيتو
غزل المحلة, فيتو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء.  

ترتيب غزل المحلة والبنك الأهلي

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط. 

غزل المحلة يفوز علي سموحة 

وكان غزل المحلة، فاز على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما الخميس الماضي، على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32. 

وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني  والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56. 

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75. 

وشهدت الدقيقة 4 من الوقت البدل الضائع طرد خالد الإخميمي لاعب غزل المحلة لحصوله علي البطاقة الصفراء الثانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة شوقى غريب الدورى المصرى الممتاز لدوري المصري البنك الاهلي الأهلي

مواد متعلقة

سموحة يغرم لاعبيه ماليا وإيقاف المستحقات بعد رباعية غزل المحلة

بن حمودة أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة وسموحة

ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية