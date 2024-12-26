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رياضة

سموحة يغرم لاعبيه ماليا وإيقاف المستحقات بعد رباعية غزل المحلة

سموحة, فيتو
سموحة, فيتو

الدوري المصري، قرر الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي، فرض غرامة مالية  قيمتها 50 ألف جنيه  على كل لاعب شارك في مباراة غزل المحلة مع إيقاف صرف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج.

وفاز  غزل المحلة، على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32. 

وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني  والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56. 

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75. 

وشهدت الدقيقة 4 من الوقت البدل الضائع طرد خالد الإخميمي لاعب غزل المحلة لحصوله علي البطاقة الصفراء الثانية. 

تشكيل سموحة أمام غزل المحلة 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر.مصطفى ميدو. محمد ربيعة. محمد كناريا

خط الوسط: محمود صابر  . دكوا دودو.  عبدالكبير الوادي. أبو بكر ليادي

خط الهجوم: حسام حسن.صامويل امادي

وحصل محمد علي بن حمودة لاعب نادي غزل المحلة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة والتي جمعت بينهما اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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