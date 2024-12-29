أخبار الحوادث اليوم،إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، كشف قضية غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة، حريق يلتهم مصنع أثاث فى دمياط، فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة".

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، من إنقاذ 10 عمال كانوا محاصرين وسط النيران إثر اندلاع حريق فى مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية، باستخدام ونش إنقاذ.

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة–الشرقية- الدقهلية) من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بتأجيل المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين لـ 12 يناير المقبل للحكم وإخلاء سبيلها، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.

نشب حريق في الطابق السفلي لمول سيتي بلازا، خلف مسجد الحصري، بدائرة قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن بداية من 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025.

قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم الثاني "محمد.م"، على قرار حبسه 3 سنوات في واقعة حريق ستوديو الأهرام وأيدت حكم أول درجة.





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