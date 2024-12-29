القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة".



غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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