الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

غسل الاموال, فيتو
غسل الاموال, فيتو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة".


غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى 

 

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير.. الداخلية تحدد شروط الالتحاق.. و5 أماكن لإجراء اختبارات القبول

وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتجار بالنقد الاجنبي ارتكاب جرائم غسل الاموال أجهزة وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الاجنبي قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال المتحصلة مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير.. الداخلية تحدد شروط الالتحاق.. و5 أماكن لإجراء اختبارات القبول

15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع أثاث فى دمياط وإصابة 4 عمال

القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية و ماكينة رى فى الشرقية والجيزة

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1372 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

الزمالك يظهر بقميصه الجديد في مباراة الاتحاد السكندري (صور)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سورياًٍ، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

منوعات

المزيد

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية