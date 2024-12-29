ارتكبوا 26 جريمة، سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية والجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة–الشرقية- الدقهلية) من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب بنطاق محافظات (الجيزة، بنى سويف، المنيا)، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب بنطاق محافظات (الغربية، المنوفية، كفرالشيخ) وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى فى الشرقية والجيزة

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالشروع فى سرقة ماكينة رى خاصة بإحدى الأراضى الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة دراو، وقيامهم بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى إلى إصابة أحد الأشخاص حال ملاحقته لهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط ("بندقية خرطوش- مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية"المستخدمَين فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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