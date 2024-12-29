الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتكبوا 26 جريمة، سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية والجيزة

ضبط 9 لصوص إرتكبوا
ضبط 9 لصوص إرتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى فى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة–الشرقية- الدقهلية) من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى.

 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب بنطاق محافظات (الجيزة، بنى سويف، المنيا)، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
 

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة  سرقة بذات الأسلوب بنطاق محافظات (الغربية، المنوفية، كفرالشيخ) وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية وماكينة رى فى الشرقية والجيزة

 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالشروع فى سرقة ماكينة رى خاصة بإحدى الأراضى الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة دراو، وقيامهم بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى إلى إصابة أحد الأشخاص حال ملاحقته لهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط ("بندقية خرطوش- مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية"المستخدمَين فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الأمن العام تشكيلات عصابية سرقة دراجات نارية النيابة العامة جريمة سرقة سرقات الدراجات النارية ضبط 3 تشكيلات عصابية

مواد متعلقة

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1372 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مساعد وزير الداخلية: فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير 2025

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار

إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية