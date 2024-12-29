الأحد 29 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق في مول سيتي بلازا بأكتوبر

حريق في مول سيتي
حريق في مول سيتي بلازا باكتوبر،فيتو

نشب  حريق  في الطابق السفلي لمول سيتي بلازا، خلف مسجد الحصري، بدائرة قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء قوات المطافئ من السيطرة علي الحريق وعمليات التبريد. 

وقام رجال المباحث بفرض كردون أمني بمحيط  الحادث لمنع امتداده وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حريق مسجد الحصرى قسم أول أكتوبر الحماية المدنية

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