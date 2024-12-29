حريق في مول سيتي بلازا بأكتوبر

نشب حريق في الطابق السفلي لمول سيتي بلازا، خلف مسجد الحصري، بدائرة قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء قوات المطافئ من السيطرة علي الحريق وعمليات التبريد.

وقام رجال المباحث بفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع امتداده وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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