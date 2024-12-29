الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، من إنقاذ 10 عمال كانوا محاصرين وسط النيران إثر اندلاع حريق فى مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية، باستخدام ونش إنقاذ.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودا مضنية لمحاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بنحو 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع للأثاث بمحافظة دمياط، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا بالحريق الذي وقع بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية في البداية بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وجرى التعزيز بـ5 سيارات أخرى.

فيما جرى فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلى فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.

وقامت قوات الأمن بإخلاء المصنع من العمال فضلا عن فرض كردون أمنى فى محيط الحريق، ويعمل رجال الحماية المدنية على منع انتشار ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

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