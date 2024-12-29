القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة.

غسـل 150مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة



وكانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).



وقدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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