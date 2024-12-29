الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة.

 

غسـل 150مليون جنيه حصيلة  الإتجار بالمواد المخدرة
 

وكانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). 

 

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة


وقدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة لمكافحة المخدرا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1372 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مساعد وزير الداخلية: فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير 2025

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار

إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية