رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

ناشدت وزارة الداخلية ، جميع المتقدمين راغبى الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025

وأكدت وزارة الداخلية انه يتم تقديم طلبات الالتحاق بمعهاهد معاونى الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “ خدمات معاوني الامن ” (https://mol.gov.eg).

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور واناث.

واعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل عن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الامن بدءا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2024 عبر موقع الوزارة على الانترنت.

وحول شروط التقديم في معهد معاوني الأمن، قال مساعد وزير الداخلية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ألا يقل السن عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

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