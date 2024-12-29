الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

منتج شهير يقاضي كريم السبكي بسبب أغنية سطلانة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

أقام منتج شهير دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد المخرج كريم السبكي وشركته لامتناعه عند دفع مستحقات أغنية سطلانة

ومن المقرر أن يتم تحديد أولى جلسات الدعوى التي ستنظر في قاعات المحكمة الاقتصادية. 

وكان كل من عبد الباسط حمودة وحمدى بتشان ومحمود الليثى وحسن الخلعى، صناع أغنية "سطلانة" حلوا ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، ورووا تفاصيل تجهيز أغنية "سطلانة" التي حققت نجاحا كبيرا، حيث قال عبد الباسط حمودة: "كنت قاعد في البيت لقيت الليثى بيكلمنى وكنت عاوز أنام وفضل مصمم إنى أنزل ونروح نسجل أغنية في استوديو بمصر الجديدة".

وأضاف محمود الليثى:" نجاح الأغنية كان رزق من عند ربنا ونجاحها كان نفحة من عنده سبحانه وتعالى، والموضوع جه من أول ما عملنا نجاح مع على ربيع قبل كده في فيلم، وبناء عليه كريم السبكي كلم حسن الخلعى وقال عاوز أغنية حلوة، وروحت أنا وعبد الباسط وغنينا الجملة وحسيت إنها محتاجة تطعيم وقال لى إيه رأيك في حمدى بتشان وقلت له ياريت يوافق، وحسن ما كانش عاوز يغنى في الأول".

واستكمل حسن الخلعى: "كريم السبكي لما كلمنى وقال لى عاوزك تنفذ الأغنية دى، وكانت معمولة 3 كوبليهات، أنا كان نفسى أغنى بس اتكسفت وكريم قال لى لا هتعمل كل ده وما تغنيش فقال لى اعملوا كوبليه وانتو في الاستوديو يكون بتاعك، وفعلا في 10 دقايق زودنا الكوبليه بتاعى وفرحت جدا لإنى هاكون في فيلم كبير وكمان هكون مع أساتذة ما أحلمش إنى أغنى معاهم".

وأضاف حمدى بتشان: "لما قالولى على الأغنية ما اتأخرتش لحظة، والعمل جماعى 4 مطربين في غنوة في فيلم وكل واحد فينا اجتهد وعمل اللى عليه، وربنا كلل مجهودنا، وإن اللاعب طاهر محمد طاهر يحطها في الكاسيت ويشغلها وكل الناس تغنيها، وده لأن أى شغل في الدنيا جواه حب بيصنع معجزات وعمرنا ما بنفكر إن أي أغنية هتفرقع وتكسر الدنيا".

وأغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناؤها ضمن فيلم "بعد الشر" الذي عرض خلال الفترة الماضية بالسينما، وهو من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقلاب سيارة خضراوات (صور)

تعرف على شروط وإجراءات رفع دعوى الخلع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتج شهير دعوي قضائية المحكمة الإقتصادية أغنية سطلانة

مواد متعلقة

فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقلاب سيارة خضراوات (صور)

تعرف على شروط وإجراءات رفع دعوى الخلع

بالأرقام، جهود إدارة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

حبس فرد أمن بتهمة الاعتداء على بناته وعرضهن على الطب الشرعي في أكتوبر

تهديد مدير الرعاية الصحية بماسبيرو والأمن يحقق في الواقعة

حالات إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهائية.. طرق الطعن أمام محكمة النقض.. والإجراءات المتعلقة بالمحكوم عليهم الهاربين

حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تجديد حبس راقصة شهيرة 15 يوما بتهمة الإغراء
ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية