أخبار الحوادث اليوم، مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في حادث بالمنيا، حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية، ترحيل حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية ضده، حبس طالب طعن زميله بمطواة في جامعة حلوان

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة من أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في حل لغز اختطاف سمسار على صحراوي المنيا وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.



قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان، لتنفيذ مشروع استكمال أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه بمحور محمد علي فهمي بالقاهرة.

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بقتل صديقه "سيد" عامل في مغسلة بقرية البراجيل بالجيزة، انتقاما منه ظنا أنه السبب في فسخ خطوبته بالسجن المشدد 15 سنة عن تهمة القتل والسجن سنتين عن تهمة حيازة سلاح أبيض وغرامة 100 ألف جنيه.

أخلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى صادرة ضده.

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس طالب، طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا إلى 3 متوفين و12 مصابا.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء اختطاف أطفال من أمام إحدى المدارس بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية.





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