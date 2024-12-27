ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا لـ 3 متوفين وإصابة 12 آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا إلى 3 متوفين و12 مصابا.

حادث أتوبيس المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية برطباط التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص، قبل أن يرتفع العدد إلى 3 وفيات 12 مصابا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا لـ 3 متوفين وإصابة 12 آخرين

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي في المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفيين داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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