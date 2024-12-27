حيثيات السجن المشدد 15سنة لعامل بتهمة قتل صديقه بالبراجيل

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بقتل صديقه "سيد" عامل في مغسلة بقرية البراجيل بالجيزة، انتقاما منه ظنا أنه السبب في فسخ خطوبته بالسجن المشدد 15 سنة عن تهمة القتل والسجن سنتين عن تهمة حيازة سلاح أبيض وغرامة 100ألف جنيه.

وجاء في الحيثيات ان واقعة الدعوي تتلخص في أن والد المجني عليه سيد بريك يمتلك مغسلة لغسيل السيارات، وان المتهم حسام صابر كان يعمل بتلك المغسلة مع المجني عليه ونشأت بينهما صداقة

وأضافت الحيثيات ان المتهم كان خاطبا لفتاة تدعي رحاب، نتج عن تلك الصداقة ان المتهم كان يقص علي المجني عليه أحواله مع خطيبته، وما يحدث بينهما من خلافات أثناء فترة الخطوبة ويستشيره في تلك الخلافات، إلى ان لاحظ المتهم وجود تغير في طريقة معاملة خطيبته له، ورفضها الخروج معه، حتي اخبره المجني عليه أن خطيبته نشرت علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انها لم تعد مخطوبة، وأنه علي علاقة بخطيبته، فاستشاط المتهم غضبا، إلي أن خرج المتهم والمجني عليه سويا ليلا مستقلين الدراجة البخارية خاصة المتهم، متعمدا الذهاب لمكان بعيد عن مكان عملهما، وقادها المجني عليه واثناء سيرهما في مكان بعيد، عاتب المتهم المجني عليه علي علاقته بخطيبته، وأنه قبل تلك العلاقة خائنا ما بينهما من صداقة، وهنا توقف المجني عليه عن السير بالدراجة البخارية، واشتد العتاب بينهما الي سباب متبادل حتي وصل الي التشاجر بالضرب المتبادل بالأيدي.

وأوضحت الحيثيات ان المتهم قام بسب والدي المجني عليه، فقام الاخير بجذب الأول بشدة من قطعة كوفية يضعها فوق رقبته، ثم سقط أرضا علي وجهه فوق حجر صلب كبير وسقط فوقه المتهم من شدة وقوة جذبه وهنا حدثت إصابة المجني عليه من الارتطام بالحجر والتي ادت لوفاته وحاول المتهم النداء علي المجني عليه عله يرد دون جدوي فقد فارق الحياة.

وشاهد المتهم الدماء تنزف من وجه وانف المجني عليه وان الحجر مليء بالدماء، فقام بوضع الحجر علي المجني عليه لإخفاء جريمته، ثم سرق هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودراجته البخارية وفر هاربا ثم قام بإتلاف الهاتف بتكسيره.

وأضافت الحيثيات انه لما كان ذلك رفعت المحكمة على المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وانتهت المحكمة إلي عدم توافر نية القتل ومن ثم لا يتوافر في الأوراق تجاه المتهم سوى تهمة الضرب المفضي الي الموت.

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